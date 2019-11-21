Полиция изменила квалификацию дела об избиении ветерана АТО "Хана"

Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, либо же пожизненное заключение

Злоумышленникам, которые избили ветерана АТО "Хана", грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Ранее в органах квалифицировали происшествие как покушение на умышленное убийство двух человек (ч.2 ст.15, ч.2 ст.115).

Но в связи с тем, что 20 ноября ветеран Игорь Панов умер в больнице, дело переквалифицировали по ч.2 ст.115 УК.

Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, либо же пожизненное заключение.

Оба подозреваемых находятся под стражей без права выхода под залог.

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