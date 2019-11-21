Вакарчук выступил на Майдане под крики "неслышно Голоса в Раде"

Политик взял слово во время протестной акции в День достоинства и свободы

Глава партии "Голос" Святослав Вакарчук выступил на протестной акции "У нас есть достоинство" на Майдане Независимости.

Во время своего выступления Вакарчук вспомнил события времен Евромайдана.

"Тогда, как мы видим, наши испытания только начинались. И сегодня мы понимаем, что достоинство, свобода, независимость и наше светлое будущее – не дается просто так. Многие из нас потеряли на этой войне близких людей, и за каждую такую жизнь враг будет отвечать. Мир в Украине наступит, но только на наших условиях", – заявил Вакарчук.

По его мнению, чтобы одержать победу украинцам необходимо несколько очень важных вещей.

"Первое, что нам необходимо – это ум, который позволит нам делать правильные выводы и держать в фокусе нашу главную цель – победу. Второе, это единство, так как очень просто, особенно в теперешних политических обстоятельствах, потерять единство. Не дадим никому нас разъединить, потому что у нас одна, общая цель. В-третьих, нам очень пригодится рвение, чтобы не останавливаться перед трудностями, которых будет много, но если мы будем умны, едины и терпеливы, мы обязательно победим", – добавил Вакарчук.

Кроме этого, последняя часть выступление Вакарчука прошла под крики некоторых активистов, которые скандировали: "неслышно Голоса в Раде".

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