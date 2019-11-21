Украина подала апелляцию по делу Виталия Маркива

Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года

Украинская сторона подала апелляционную жалобу на решение суда итальянского города Павия от 12 июля 2019 года по делу военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

Согласно сообщению, рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

"Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Маркив", – говорится в сообщении.

Кроме того, Украина считает, что принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Италии нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанный на суверенитете и равенства государств.

Отмечается, что Украина выражает готовность применить все правовые средства для обеспечения справедливости для Виталия Маркива и надеется, что Итальянская Республика будет оставаться непоколебимой в соблюдении верховенства права.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июля 2019 года нацгвардейца Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии. Он обвинен в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилии, что суровый приговор, вынесенный итальянским судом, наносит ущерб отношениям двух стран.

Во время встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский предложил создать общую следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелли.

11 сентября в МВД сообщили, что их позиция по делу Маркива не изменилась: все обвинения – абсурдны, и пообещали помочь с обжалованием приговора.

В конце октября украинский следователь обратился в прокуратуру Италии с просьбой предоставить Украине статус наблюдателя в расследовании по делу Виталия Маркива.