Тимошенко опять ходит с косой
2019-11-21 23:16:07
Последние 5 лет Тимошенко появлялась на публике с длинными прямыми волосами
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко появилась на встрече с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен со знаменитой прической-косой, которую не носила более пяти лет.
Соответствующее фото размещено на сайте политсилы.
Косу Тимошенко называют "революционной". Впервые она заплела ее в 2001 году, когда ушла в оппозицию и создала собственную партию. С такой же прической лидера "Батькивщины" помнят во время "Оранжевой революции" 2004-2005 годов, а также "Революции достоинства" 2013-2014 годов.
Тимошенко с косой видели в последний раз, предположительно, в 2014 году после освобождения из тюрьмы по "газовому делу". Последние 5 лет Тимошенко появлялась на публике с длинными прямыми волосами.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Юлия Тимошенко на брифинге в Верховной Раде заявила, что в связи с принятием в первом чтении законопроекта о рынке земли ее фракция переходит в оппозицию к президенту.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Юлия Тимошенко предлагала список своих людей для назначения на должности в обмен на поддержку президентских законопроектов, но ей отказали.