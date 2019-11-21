Тимошенко опять ходит с косой

Последние 5 лет Тимошенко появлялась на публике с длинными прямыми волосами

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко появилась на встрече с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен со знаменитой прической-косой, которую не носила более пяти лет.

Соответствующее фото размещено на сайте политсилы.

Косу Тимошенко называют "революционной". Впервые она заплела ее в 2001 году, когда ушла в оппозицию и создала собственную партию. С такой же прической лидера "Батькивщины" помнят во время "Оранжевой революции" 2004-2005 годов, а также "Революции достоинства" 2013-2014 годов.

Тимошенко с косой видели в последний раз, предположительно, в 2014 году после освобождения из тюрьмы по "газовому делу". Последние 5 лет Тимошенко появлялась на публике с длинными прямыми волосами.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Юлия Тимошенко на брифинге в Верховной Раде заявила, что в связи с принятием в первом чтении законопроекта о рынке земли ее фракция переходит в оппозицию к президенту.