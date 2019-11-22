У Зеленского рассказали о работе по возвращению Крыма

2019-11-22 13:54:27

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По словам представителя президента в Крыму, о крымском вопросе "невозможно забыть"

Возвращение аннексированного Крыма возможно только политико-дипломатическим путем. О силовом варианте речи не идет.

Об этом в интервью LB.ua рассказал представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

По его словам, сейчас украинская сторона нарабатывает стратегию возвращения полуострова, а площадка для этого – рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Президент Владимир Зеленский поставил перед группой несколько первоочередных заданий. Среди них:

  • работа с дискриминацией жителей неподконтрольных территорий (сейчас открыть счет в банке могут только те крымчане, у кого есть справка внутренне перемещенного лица);
  • наработка концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса;
  • наработка стратегии деоккупации и реинтеграции неподконтрольных территорий.

Также планируется создание рабочей группы, которая будет считать убытки от российской оккупации Крыма, а потом Украина "предъявит консолидированную претензию РФ".

При этом, Кориневич уверяет, что "невозможно" забыть о крымском вопросе: у Зеленского работают над возвращением в Украину полуострова, хотя и понимают, что сейчас Крым очень милитаризирован Россией.

В пример милитаризации полуострова Кориневич привел наличие крылатых ракет "Калибр" на кораблях Черноморского флота. Кроме того, на территории полуострова размещены ракетные комплексы "Бал", "Бастион", "Искандеры".

"Заканчиваем анализировать количество вооружения в Крыму. Думаю, в ближайшее время опубликуем эту информацию и будем обсуждать этот вопрос с органами госвласти и международными партнерами", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 19 апреля 2017 года Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.
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