У Зеленского рассказали о работе по возвращению Крыма
2019-11-22 13:54:27
По словам представителя президента в Крыму, о крымском вопросе "невозможно забыть"
Возвращение аннексированного Крыма возможно только политико-дипломатическим путем. О силовом варианте речи не идет.
Об этом в интервью LB.ua рассказал представитель президента в Крыму Антон Кориневич.
По его словам, сейчас украинская сторона нарабатывает стратегию возвращения полуострова, а площадка для этого – рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Президент Владимир Зеленский поставил перед группой несколько первоочередных заданий. Среди них:
- работа с дискриминацией жителей неподконтрольных территорий (сейчас открыть счет в банке могут только те крымчане, у кого есть справка внутренне перемещенного лица);
- наработка концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса;
- наработка стратегии деоккупации и реинтеграции неподконтрольных территорий.
Также планируется создание рабочей группы, которая будет считать убытки от российской оккупации Крыма, а потом Украина "предъявит консолидированную претензию РФ".
При этом, Кориневич уверяет, что "невозможно" забыть о крымском вопросе: у Зеленского работают над возвращением в Украину полуострова, хотя и понимают, что сейчас Крым очень милитаризирован Россией.
В пример милитаризации полуострова Кориневич привел наличие крылатых ракет "Калибр" на кораблях Черноморского флота. Кроме того, на территории полуострова размещены ракетные комплексы "Бал", "Бастион", "Искандеры".
"Заканчиваем анализировать количество вооружения в Крыму. Думаю, в ближайшее время опубликуем эту информацию и будем обсуждать этот вопрос с органами госвласти и международными партнерами", – говорит он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 сентября 2016 года Верховный суд РФ окончательно запретил деятельность Меджлиса в России и в оккупированном ею Крыму.
- 19 апреля 2017 года Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.
- В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.
- 18 мая 2018 года суд обратился к РФ с требованием предоставить ему информацию о выполнении приказа суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса.
- 8 ноября 2019 года Международный суд ООН в Гааге поддержал Украину в споре с РФ по вопросу расовой дискриминации в Крыму.