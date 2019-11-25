Зеленский поговорил с Путиным по телефону

Разговор касался возвращения Россией украинских кораблей и газовых переговоров в трехстороннем формате

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Глава украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей, в тоже время, отметив необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.

"Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", – говорится в сообщении.

Во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

Телефонный разговор подтвердили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что стороны подробно обсудили газовую проблематику, в том числе вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину, а также договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Как ранее сообщал Фокус:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в "нормандском формате".