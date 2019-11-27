Глава ОБСЕ посетит Станицу Луганскую
2019-11-27 22:49:26
Мирослав Лайчак намерен обсудить с украинской стороной роль ОБСЕ в урегулировании конфликта на Донбассе
Действующий глава ОБСЕ Мирослав Лайчак 28-29 ноября будет находится с рабочим визитом в Украине, в ходе которого посетит Станицу Луганскую. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"28-29 ноября в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак", – отмечается в сообщении.
В МИД сообщили, что целью визита главы внешнеполитического ведомства Словакии является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ, а также согласование позиций с целью сохранения ключевой роли ОБСЕ как региональной организации по безопасности на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.
Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе.
Среди прочего программа визита предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики в Станицу Луганская. Также стороны намерены обсудить ключевые вопросы украинско-словацких отношений.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком пригласил его посетить Станицу Луганскую.
- Мирослав Лайчак заявил, что проведение выборов на Донбассе может пройти только "в свободной обстановке и по украинским законам".