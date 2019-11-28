Зеленский не пойдет на уступки Путину на нормандском саммите, – секретарь СНБО

По мнению Алексея Данилова, РФ будет требовать от Украины прямых переговоров с ОРДЛО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки президенту РФ Владмиру Путину на встрече "нормандской четверки".

Об этом Данилов сообщил на брифинге, передает РБК-Украина.

По его мнению, на саммите Россия будет делать все возможное, чтобы Украина пошла на прямые переговорами с оккупированным Донбассом.

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"Нужно понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия. Ситуация довольно сложная, нам нужна нормандская встреча… Я уверен, что от президента Зеленского ни одного шага на какие-то уступки, которые будут не на пользу нашему государству, мы там не увидим", – сказал Данилов.

По его словам, Украина будет действовать согласно национальных интересов.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

В Париже может состоятся отдельная встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита "нормандской четверки".