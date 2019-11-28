Депутат от "Слуги народа" Богданец рассказал о своей судимости

Андрей Богданец был приговорен в 2015 году к условному сроку

Народный депутат ВРУ от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец признался в своей судимости.

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

По его словам, случай произошел в 2015 году. Он тогда служил в батальоне особого назначения "Сич". Находясь в отпуске между ротациями, Богданец стал участником конфликтной ситуации на дороге.

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"По дороге наткнулся на человека, который сначала провоцировал, а потом чуть не стал виновником аварии с нашим общим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки – плюнул мне в лицо", – написал он.

В ответ, пишет депутат, он "один раз ударил, не рассчитав силы".

"После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что пострадавший имел проблемы со здоровьем после той нашей встречи", – написал он.

Нардеп также утверждает, что факт наличия у него судимости "не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор тернопольчан".

Певрым о наличии судимости у "слуги народа" сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук 16 ноября. В августе 2015 года Тернопольский горрайонный суд приговорил Богданца к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение). В ходе драки пострадавший водитель получил закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей левой половины лица и сотрясение головного мозга и был вынужден лечиться.

Обвиняемый свою вину признал полностью и апелляцию не подавал. При назначении наказания, ему учли признание вины, искреннее раскаяние, содержание двух несовершеннолетних детей и участие в АТО. В августе 2016 года по итогам годичного испытательного срока суд освободил Богданца от наказания.

Как ранее сообщал Фокус:

20 ноября народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов заявил о приостановке членства во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.