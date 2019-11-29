Не сошлись графиками. Визит президента Грузии в Украину перенесли

В украинском МИДе ссылаются на насыщенные рабочие графики Зеленского и Зурабишвили

Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину перенесли на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает Укринформ.

Визит не удалось согласовать из-за насыщенных рабочих графиков президента Украины Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

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"Украинская сторона заинтересована в поддержке высокого уровня двустороннего диалога. С этой целью рассматривается вопрос совершения визита президента Грузии в Украину. Впрочем, учитывая насыщенные рабочие графики лидеров Украины и Грузии не удалось согласовать его взаимоприемлемые сроки до конца этого года. Мы вместе с грузинскими партнерами работаем над подготовкой и содержательным наполнением этого визита в следующем году", – сообщили в МИДе.

В ведомстве напоминают, что "динамика встреч президентов Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили подтверждает стратегический характер двусторонних отношений".

Так, Зеленский и Зурабишвили встречались в Варшаве и Нью-Йорке, а в мае президент Грузии приехала инаугурацию украинского лидера.

"Визит президента Украины запланирован не был. В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, однако, в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны, визит отложен на 2020 год", – заявили в администрации президента Грузии, передает Грузия Online.

Как ранее сообщал Фокус:

Именно с Зурабишвили Зеленский провел первые международные переговоры в качестве президента Украины.