Не сошлись графиками. Визит президента Грузии в Украину перенесли
В украинском МИДе ссылаются на насыщенные рабочие графики Зеленского и Зурабишвили
Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину перенесли на 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает Укринформ.
Визит не удалось согласовать из-за насыщенных рабочих графиков президента Украины Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.Важно
"Украинская сторона заинтересована в поддержке высокого уровня двустороннего диалога. С этой целью рассматривается вопрос совершения визита президента Грузии в Украину. Впрочем, учитывая насыщенные рабочие графики лидеров Украины и Грузии не удалось согласовать его взаимоприемлемые сроки до конца этого года. Мы вместе с грузинскими партнерами работаем над подготовкой и содержательным наполнением этого визита в следующем году", – сообщили в МИДе.
В ведомстве напоминают, что "динамика встреч президентов Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили подтверждает стратегический характер двусторонних отношений".
Так, Зеленский и Зурабишвили встречались в Варшаве и Нью-Йорке, а в мае президент Грузии приехала инаугурацию украинского лидера.
"Визит президента Украины запланирован не был. В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киев, однако, в связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны, визит отложен на 2020 год", – заявили в администрации президента Грузии, передает Грузия Online.
Как ранее сообщал Фокус:
- Именно с Зурабишвили Зеленский провел первые международные переговоры в качестве президента Украины.
- 17-18 ноября в столице Грузии Тбилиси проходили массовые протесты после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. 25 ноября в Тбилиси возобновились массовые протесты, под парламентом страны собралось около 15 тысяч человек.