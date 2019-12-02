Украина не может рассчитывать на существенную финансовую поддержку из-за рубежа, пока Трамп и его союзники будут продолжать говорить миру, что она коррумпирована

Президент Владимир Зеленский считает, что, несмотря на расследование в отношении импичмента, которое сейчас ведется в Вашингтоне, Украине все еще нужна поддержка Соединенных Штатов. Об этом он сказал в интервью зарубежным СМИ (Time, Le Monde, Der Spiegel, Gazeta Wyborcza).

Без такой поддержки у Украины будет мало шансов вернуть территории, которые Россия захватила в 2014 году (включая Крым).

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По словам Зеленского, Украина также не может рассчитывать на существенную финансовую поддержку из-за рубежа, если президент Трамп и его союзники будут продолжать говорить миру о том, что Украина коррумпирована.

Он также отрицал, что когда-либо обсуждал с Трампом решение приостановить американскую помощь Украине как сделку формата quid pro quo ("услуга за услугу") с участием политических покровителей, которые сейчас находятся в центре расследования в Конгрессе США.

"Я не хочу, чтобы Украина была пешкой на шахматной доске у крупных мировых игроков, чтобы кто-то мог бросить нас, использовать нас в качестве прикрытия, как часть какой-то сделки. Я бы очень хотел, чтобы США помогли нам, поняли нас, увидели, что мы сами по себе являемся игроком, что они не могут заключать сделки о нас с кем-либо за нашими спинами", – сказал Зеленский.

Разговор же "за спиной" Украины Зеленский может принять только такой: "Давайте остановим эту войну. Украина сейчас другая. Она хочет это остановить. Там нет радикализма. Никто не убивает и не ест никого в этой стране. Посмотрите лучше на себя!".

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