Первый луганский ВУЗ получил российскую аккредитацию

Примеру Луганского государственного медуниверситета хотят последовать еще два местных ВУЗа

Луганский государственный медуниверситет им.святителя Луки ближайшие пять лет будет выдавать дипломы российского образца.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на данные Рособрнадзора.

Российские дипломы получат те студенты ВУЗа, которые получили специализацию по стоматологии, педиатрии, лечебному делу и фармацевтике.

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ЛГМУ стал первым высшим учебным заведением в "ЛНР", которое получило аккредитацию в РФ.

Примеру этого ВУЗа хотят последовать Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Луганский национальный университет имени Владимира Даля.

С прошлого года аккредитацию в России получили четыре вуза из самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Стоит отметить, что речь идет только о выдаче дипломов российского образца: бюджетные места, использование материнского капитала, отсрочка от армии и другие госгарантии студентам из "ЛНР" и "ДНР" не предоставляются.

Как ранее сообщал Фокус:

29 ноября "народный совет" "ДНР" принял "закон" о государственной границе. В "законе" сказано, что территория "ДНР" определена по всей территории Донецкой области по состоянию на 2014-й год.