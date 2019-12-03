Нефьодов поделился планом, как "обезглавить схемы" на таможнях

Нужно уволить 500 таможенников и набрать 500 новых. И чтобы новые таможенники были "профессиональными и честными людьми"

Глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов анонсировал увольнение 500 "наиболее одиозных" таможенников.

Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

Сокращения связаны с запуском новой Гостаможслужбы. Таким образом Нефьодов планирует сразу же "обезглавить схемы" на таможнях.

Важно

Недоходное место. Почему Украине нужна уголовная ответственность за контрабанду

"Более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не будут переведены в новую структуру и будут уволены... Это означает, что во многих регионаз нам удастся прямо сейчас обезглавить схемы", – заявил он.

Правда, главный таможенник Украины добавил, что для того, чтобы через два-три месяца "обезглавленные схемы" не заработали с новой силой, необходимо уволенных таможенников заменить "профессиональными и честными людьми".

Также Нефьодов рассказал, что из 26 таможен уже создали 16 структур, с начала декабря они должны заработать.

"Сокрашение структур, конечно, даст некоторую экономию на издержках. Не менее важно, что это еще и тактическое решение, чтобы обновить руководящий состав. Потому что я не верю людям, которые 20 лет создавали ту систему, которая не удовлетворяет ни налогоплательщиков, ни политиков", – заявил он.

Конкурсы в новую Гостаможслужбу начнутся в конце декабря.

"Планирую, что уже в этом году Кабмин примет официальное решение о старте работы новой Гостаможслужбы и через неделю я стану не номинальными, а реальным руководителем таможни", – говорит Нефьодов.

Как ранее сообщал Фокус:

Нефьодов анонсировал переаттестацию сотрудников таможни в 2020 году. Тот, кто пройдет ее, заключит контракт и будет получать больше денег.