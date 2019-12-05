США могут отправить 14 тыс. военнослужащих на Ближний Восток, – WSJ

Решение по этому вопросу президент Дональд Трамп примет в декабре

Администрация президента США рассматривает возможность расширить военное присутствие на Ближнем Востоке, перебросив туда десятки кораблей и 14 000 военнослужащих для противодействия Ирану. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Решение по этому вопросу президент США Дональд Трамп примет в декабре.

Усиление американской группировки должно стать сдерживающим фактором, если Иран попытается отреагировать на ужесточение санкций со стороны США. Однако некоторые чиновники опасаются, что это может, наоборот, привести к обострению ситуации.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на намерение США усилить военное присутствие в Саудовской Аравии после атаки на нефтяные объекты в этой стране. По его словам, планы Белого дома относительно отправки дополнительных войск на Ближний Восток являются ничем иным, как позерством.

Через два с половиной месяца после того, как Белый дом ввел запрет на покупку иранской нефти, нефть из Ирана продолжает поставляться в Китай, где ее помещают в так называемое "таможенное хранилище".