C послом Казахстана побеседовали в МИД Украины из-за высказываниях президента о Крыме

В МИД Украины вызвали посла Казахстана из-за позиции Касым-Жомарта Токаева об аннексии Крыма

В МИД Украины был приглашен посол Казахстана Самат Ордабаев, которому была выражена обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать Крым.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"5 декабря 2019 года в МИД Украины был приглашен посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев… С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым, обнародованная на русскоязычной версии веб-страницы государственной телерадиокомпании ФРГ Deutsche Welle", – сказано в сообщении.

По результатам встречи, обе стороны подтвердили "свою твердую приверженность принципам взаимного уважения" независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированным в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 года, который является "основой наших двусторонних отношений и сотрудничества", добавили в МИД.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Россией.