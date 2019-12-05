У Зеленского хотят расширить ТКГ в Минске переселенцами с Донбасса

Украина считает, что представлять ОРДЛО в Минске должны не только "эксперты", которых официально не признает даже РФ

Украина будет предлагать привлечь к переговорам в Минске представителей ОРДЛО, которые проживают на подконтрольной Украине территории.

Об этом во время выступления в Chatham House заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает Интерфакс-Украина.

"В ТКГ сегодня представлены Украина, РФ и ОБСЕ. Также есть т.н. "эксперты", которые представляют ОРДЛО. И в Минских договоренностях практически за каждым пунктом есть, что это должно быть согласовано с представителями территорий.

И все время почему-то представителями территорий были представители неопределенных организаций, которые сегодня не поддержаны и не принимаются официально ни одним государством, даже РФ", – говорит Ермак.

По его словам, новых представителей должна набрать Украина, по одному в 9 районов в Луганской области и 9 районов в Донецкой области.

"Мы хотим предложить, чтобы представителями территорий были люди, у которых сегодня есть какая-то связь, прописка в этих 18 районах, недвижимость, бизнес, то есть имеют юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы", – пояснил он.

Ермак также добавил словам, украинская сторона хочет, чтобы это были известные люди, к которым прислушиваются, имеют хорошую репутацию, в том числе, спортсмены, деятели культуры.

"Если мы согласуем это, это будет очень революционным решением, которое кардинально изменить расклад. Потому что до сегодняшнего дня у нас были только представители этих неопределенных группировок, которые присутствовали как "эксперты", – считает он.

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