У Зеленского хотят расширить ТКГ в Минске переселенцами с Донбасса
2019-12-05 19:51:43
Украина считает, что представлять ОРДЛО в Минске должны не только "эксперты", которых официально не признает даже РФ
Украина будет предлагать привлечь к переговорам в Минске представителей ОРДЛО, которые проживают на подконтрольной Украине территории.
Об этом во время выступления в Chatham House заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, передает Интерфакс-Украина.
"В ТКГ сегодня представлены Украина, РФ и ОБСЕ. Также есть т.н. "эксперты", которые представляют ОРДЛО. И в Минских договоренностях практически за каждым пунктом есть, что это должно быть согласовано с представителями территорий.
И все время почему-то представителями территорий были представители неопределенных организаций, которые сегодня не поддержаны и не принимаются официально ни одним государством, даже РФ", – говорит Ермак.
По его словам, новых представителей должна набрать Украина, по одному в 9 районов в Луганской области и 9 районов в Донецкой области.
"Мы хотим предложить, чтобы представителями территорий были люди, у которых сегодня есть какая-то связь, прописка в этих 18 районах, недвижимость, бизнес, то есть имеют юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы", – пояснил он.
Ермак также добавил словам, украинская сторона хочет, чтобы это были известные люди, к которым прислушиваются, имеют хорошую репутацию, в том числе, спортсмены, деятели культуры.
"Если мы согласуем это, это будет очень революционным решением, которое кардинально изменить расклад. Потому что до сегодняшнего дня у нас были только представители этих неопределенных группировок, которые присутствовали как "эксперты", – считает он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" накануне встречи "четверки" очертили перед президентом Владимиром Зеленским "красные линии".