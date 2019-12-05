ГПУ передала в Гаагу доказательства казней украинских военных на Донбассе

В Гааге рассмотрят видео- и фотодоказательства, а также свидетельства очевидцев убийств

Адвокаты "Украинского Хельсинского союза по правам человека" и прокуроры ГПУ отправили в Международный уголовный суд доказательства казней украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Речь идет о внесудебных казнях 9 украинских бойцов боевиками пророссийской группы "Казачий союз" в 2014 году в ходе боев за Иловайск и в 2015 году – в боях за Дебальцево.

В Гааге рассмотрят видео- и фотодоказательства, а также свидетельства очевидцев убийств.

Это дело будет рассмотрено вместе с другими эпизодами серьезных нарушений гуманитарного права пророссийскими боевиками на Донбассе.

ГПУ также отправила в Гаагу 5 фактов преступлений против человечности лидерами "ДНР" – Игорем Гиркиным (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и др.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале этого года ГПУ передала в Гаагу и доказательства обстрела Золотого Луганской области.