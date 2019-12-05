Будем строить стену и жить дальше. У Зеленского назвали "план Б" по Донбассу
2019-12-05 15:42:29
Однако, у президента настроены на успех в переговорах
Власти в случае провала нормандской встречи и минского процесса готовы строить стену на Донбассе.
Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", передает Европейская правда.
"Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желание выполнять "Минск". Мы не будем ждать годами, мы определили ограниченное время", – сказал Ермак.
Он не уточнил, сколько времени готовы ждать, но ранее в разговорах с представителями Зеленского неофициально говорилось, что ясность относительно мирного урегулирования должен появиться в первой половине 2020 года.
"И безусловно, хочу сказать, что Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и мира дипломатическим путем. Но мы, безусловно, есть и "план Б ", – сообщил Ермак.
По его словам, если Россия не согласится на договоренности о мире, "в этом случае мы будем строить стену, и жить дальше".
Однако Ермак заявил, что у Зеленского настроены на успех в переговорах.
Кроме того, помощник президента сообщил, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти в один день со всеукраинскими местными выборами – 31 октября 2020 года.
Также он допустил, что после саммита в Конституции могут внести измения, как того требуют минские соглашения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать новый закон об "особом статусе" Донбасса, а продолжит действие старого. После саммита в "нормандском формате" у Верховной Рады останется 11 дней для разработки законопроекта. В Раде заявляли о готовности принять закон в сжатые сроки.
- Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками "ДНР" и "ЛНР", иначе это заведет переговорный процесс в тупик.
- В "ДНР" заявили, что выступают против нового закона об особом статусе Донбасса, вместо этого, хотят продления старого.