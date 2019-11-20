Несогласованный с "Л/ДНР" особый статус Донбасса заведет ситуацию в тупик, – Путин

Президент РФ апеллирует к тому, что и предыдущий закон об особом статусе согласовывали с боевиками

Несогласованные с "Л/ДНР" украинские законы, в т.ч. анонсированный новый "особый статус", заведут ситуацию в тупик.

Об этом на инвестфоруме заявил президент РФ Владимир Путин, передает РБК-Украина.

"Что принятый закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим… Хочу обратить внимание, что предыдущий был согласован с Донбассом. Никакие другие законы, несогласованные с ЛНР и ДНР, работать не будут – они только заведут ситуацию в тупик", – заявил Путин.

В то же время, президент РФ отметил "определенные позитивные шаги" по урегулированию ситуации на Донбассе, среди которых - разведение сил у Золотого и Петровского.

Также Путин надеется, что в "серую зону", которая осталась после разведения сил, никто из сторон не вернется, хотя на этих территориях и "нужно поддерживать порядок".

Развивая тему "поддержания порядка" в серых зонах президент России заявил, мол этим не должна заниматься Нацгвардия Украины, ведь она "в значительной степени была сформирована из националистических батальонов".

Но если на эти территории все же вернутся украинские военные, "поступит зеркальный ответ со стороны ДНР и ЛНР", добавил Путин.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что не знает, каким будет новый закон об особом статусе Донбасса.

Но, по словам главы МИД Вадима Пристайко, в Конституцию вносить изменения об особом статусе не будут, потому что "шанс на развитие для Донбасса связан с децентрализацией".

Такого же мнения придерживался и бизнесмен Игорь Коломойский, ведь если начать процесс федерализации в Украине, то он приведет к "параду суверенитетов".

А глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что проект закона об особом статусе Донбасса будут писать после встречи "четверки". По словам главы "СН", сейчас соответствующего законопроекта по-прежнему нет.