Группу сформировали депутаты, представляющие разные регионы Украины – от Закарпатья до Луганщины

В Верховной Раде объявлено о создании депутатской группы "Доверие", в которую вошли 17 депутатов-мажоритарщиков. Об этом в ходе сегодняшнего заседания парламента сообщил спикер Дмитрий Разумков.

"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде девятого созыва депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 народных депутатов", – зачитал Разумков.

Председателем депутатской группы стал внефракционный народный депутат Олег Кулинич, его заместителем избрали Валерия Лунченко (внефракционный).

"Коллеги доверили мне руководство и предложили мою кандидатуру на должность председателя депутатской группы. Поэтому постараюсь оправдать их доверие, а в первую очередь доверие людей, которые нас выбрали. Именно поэтому группа и выбрала такое название – "Доверие". Это основное, что объединяет нас с нашими избирателями", – написал Кулинич у себя в Facebook.

В группу вошли депутаты, представляющие мажоритарные округа со всей Украины – от Закарпатья до Луганщины.

Кулинич также отметил, что новая депутатская группа не является партией или политическим проектом. По его словам, это площадка, с помощью которой каждому из депутатов-мажоритарщиков будет значительно легче донести свою мысль до руководства Верховной Рады, правительству и президенту.

Председатель новой депутатской группы выразил уверенность, что теперь депутаты-мажоритарщики смогут более эффективно отстаивать интересы своих избирателей и организовать слаженную работу в парламенте.

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