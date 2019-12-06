Путин планирует отдельную встречу с Зеленским, – Песков
2019-12-06 14:59:33
Настроение у Путина "серьезное", сообщил пресс-секретарь президента РФ
Президент РФ Владимир Путин планирует провести в Париже двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Настроение (у Путина, – ред.) серьезное, ожидание одно – способствовать урегулированию внутреннего украинского конфликта на востоке этой страны. Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения Минских договоренностей", – сказал Песков.
По его словам, на нормандском саммите ожидается "предметное и профессиональное обсуждение" урегулирования конфликта на Донбассе.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" накануне встречи "четверки" очертили перед президентом Владимиром Зеленским "красные линии".