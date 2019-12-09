С Путиным в Париж поехали министр энергетики и глава Газпрома, – СМИ
2019-12-09 12:26:38
С украинской стороны на переговоры поедут министр энергетики Оржель и директор НАК Витренко
В Париж на встречу в "Номрандском формате" полетели глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава Минэенерго РФ Александр Новак.
Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.
Также с президентом Владимиром Путиным на переговоры едут его пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник Владислав Сурков и глава МИД Сергей Лавров.
Еще одние помощник Путина – Юрий Ушаков – сообщил, что временных ограничений для личной встречи Путина и Зеленского не будет.
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко, в свою очередь, заявил, что в состав украинской делегации входят глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и директор "Нафтогаза" Витренко.
"При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", – сообщил Тимошенко.
Коммерсант пишет, что РФ на переговорах займет "твердую позицию" в плане выполнения Минских соглашений – россияне якобы не намерены пересматривать договоренности.
Стоит отметить, что в пятницу, на ток-шоу "Свобода слова" президент Зеленский не ответил прямо, рассматривает ли он возможность пересмотра соглашений.
В то же время, помощник главы Украины Андрей Ермак заявил в интервью Die Welt, что Минские соглашения нуждаются в уточнениях, поскольку они были заключены пять лет назад.
Говоря же о формуле Штайнмайера, Ермак сказал, что она должна стать частью украинского законодательства.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне встречи заявил: будущее Украины напрямую зависит от результатов переговоров в Париже.