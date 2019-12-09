Встреча нормандской четверки. Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец

2019-12-09 16:10:47

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Путин также уже прилетел в Париж

В Елисейский дворец на встречу лидеров нормандской четверки прибыли президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Мекрель. На пороге дворца их встретил франзуцский президент Эммануэль Макрон.

Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин также уже прилетел в Париж.

На 16:05 у Зеленского запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а на 16:30 – с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В 17:00 должна начаться встреча лидеров нормандской четверки. Планируется, что 19:45 лидеры Украины, Франции, Германии и России выйдут к представителям СМИ. После саммита также запланированы переговоры "тет-а-тет" между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В состав Украиной делегации также вошли 13 чиновников и руководителей силовых ведомств:

  • министр иностранных дел Вадим Пристайко;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак;
  • первый помощник президента Сергей Шефир;
  • помощник президента Андрей Ермак;
  • советник президента Руслан Демченко;
  • глава офиса президента Андрей Богдан;
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
  • заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
  • исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

В состав российской делегации вошли глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава Минэенерго РФ Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков.

Обновлено 

Президент РФ Владимир Путин также прибыл в Елисейский дворец.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита  уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
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