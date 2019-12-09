Встреча нормандской четверки. Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец
2019-12-09 16:10:47
Путин также уже прилетел в Париж
В Елисейский дворец на встречу лидеров нормандской четверки прибыли президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Мекрель. На пороге дворца их встретил франзуцский президент Эммануэль Макрон.
Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин также уже прилетел в Париж.
На 16:05 у Зеленского запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а на 16:30 – с канцлером Германии Ангелой Меркель.
В 17:00 должна начаться встреча лидеров нормандской четверки. Планируется, что 19:45 лидеры Украины, Франции, Германии и России выйдут к представителям СМИ. После саммита также запланированы переговоры "тет-а-тет" между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
В состав Украиной делегации также вошли 13 чиновников и руководителей силовых ведомств:
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак;
- первый помощник президента Сергей Шефир;
- помощник президента Андрей Ермак;
- советник президента Руслан Демченко;
- глава офиса президента Андрей Богдан;
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
- заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
- исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
В состав российской делегации вошли глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава Минэенерго РФ Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков.
Обновлено
Президент РФ Владимир Путин также прибыл в Елисейский дворец.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне встречи заявил: будущее Украины напрямую зависит от результатов переговоров в Париже.