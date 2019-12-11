Битва за землю: в Верховной Раде подрались "свободовцы" и "слуга народа"

Спарринг произошел после заседания аграрного комитета

В стенах Верховной Рады произошла очередная драка. Сцепились активисты ВО "Свобода" и депутат ВР от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец. Об этом сообщил непосредственный свидетель события – оператор Андрей Якобчук.

Схватка началась после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. По последним данным со "слугой народа" дрались нардепы Рады седьмого созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Нардеп от "СН" Ирина Верещук сообщила изданию РБК, что активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

"Здесь присутствовали активисты и присутствовали представители ассоциаций фермерских хозяйств, Юлия Тимошенко предложила проголосовать за снятие с рассмотрения в общем данного проекта. Сольский не пошел на такое голосование и предложил перенести рассмотрение проекта на завтра. Это не понравилось активистам, и они таким невербальным способом давили и пытались довести мнение Тимошенко до господина Сольского", - сказала Верещук.

"Активисты подошли к руководителю комитета и пытались где-то дожать свою позицию. Председатель комитета же не может применять физическую силу", - рассказала нардеп.

Как ранее писал Фокус:

Первый раз депутаты нового созыва подрались 30 октября. Причиной стал отказ создать временную следственную комиссию по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Николай Скорик от ОПЗЖ начал толкаться со "слугой народа" Николаем Тищенко. Миротворцами выступили Сергей Власенко и Вадим Рабинович, а первый вице-спикер Руслан Стефанчук призвал нардепов к порядку.