Украина выдала Азербайджану блогера-оппозиционера Исаева
2019-12-15 14:05:30
Скоро в Азербайджан отправится и президент Владимир Зеленский, правда с официальным визитом
Украина депортировала в Азербайджан блогера-оппозиционера Эльвина Исаева.
Об этом сообщает азербайджанское издание report.az, ссылаясь на мигранционную службу страны.
Сам депортация состоялась еще 12 декабря, но известно о ней стало сегодня. Официально причиной депортации стало "нарушение миграционного законодательства Украины".
Примечательно, что описанные события имели место во время визита в Украину вице-премьера Азербайджана Али Ахмедова, который принял участие в киевском саммите ГУАМ.
В Украину 39-летний оппозиционер приехал из РФ, где также был задержан и отправлен в СИЗО. Тогда россияне его выпустили только благодаря вмешательству ЕСПЧ, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджану.
Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в стране.
Стоит отметить, что на ближайшие недели у президента Владимира Зеленского запланирован визит в Азербайджан.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце ноября МТС за $734 млн продал Vodafone Ukraine азербайджанской Backcell, которая, по сообщениям СМИ, может принадлежать самому президенту Ильхаму Алиеву.
- Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахами со словами "теперь можно пользоваться Vodafone" порадовался продаже оператора и анонсировал еще несколько сделок.