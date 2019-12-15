Экс-депутат Госдумы РФ: Путин боится таких, как Зеленский

2019-12-15 17:57:32

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По мнению Ильи Пономарёва, Путин  – манипулятор, как КГБшник, а Зеленский  – манипулятор, как актер  

Экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарёв в эфире программы Крым.Реалии на Радио Свобода заявил, что Путин боится таких людей, как Зеленский, и именно потому он не смог реализовать свой план на встрече "нормандской четверки".

 "Во-первых, он (Владимир Зеленский) другого возраста человек. Во-вторых, он харизматик. Путин очень боится харизматиков, это совершенно не его типаж людей. Во-третьих, Путин  – манипулятор, как КГБшник, а Зеленский  – манипулятор, как актер",  – сказал Пономарёв.

Он отметил, что у Путина "опять коса находит на камень", и его план на встрече в "нормандском формате" не реализовался.

Как ранее сообщал Фокус:

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