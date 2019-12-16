Суд закрыл дело против Ефремова о "диктаторских законах"

2019-12-16 18:11:10

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Судья закрыл дело

Печерским райсудом Киева было закрыто дело против экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова по обвинению в голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Об этом сообщает Судебный репортер.

Отмечается, что адвокаты просили суд закрыть уголовное дело, так как орган досудебного следствия квалифицировал действия Ефремова, а также бывших нардепов Сергея Гордиенко и Александра Стояна как такие, которые привели к тяжким последствиям неимущественного характера. Однако принятый в мае 2014 года закон в связи с подготовкой к безвизовому режиму с ЕС декриминализировал преступления в этой части.

Согласно обвинительному акту и ходатайству адвокатов, материальный ущерб не был нанесен, пострадавшие в деле отсутствуют, а гражданский иск не подавался. При этом в постановлении Печерского суда нет возражении прокурора.

В итоге судья закрыл дело со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, которая разрешает закрывать уголовное производство после вступления в силу нормы о декриминализации.

Как ранее сообщал Фокус:

  • В октябре 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт против Ефремова по факту принятия "диктаторских законов" 16 января 2014. Ефремова в этом деле обвиняли в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге.
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