Суд закрыл дело против Ефремова о "диктаторских законах"

Судья закрыл дело

Печерским райсудом Киева было закрыто дело против экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова по обвинению в голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Об этом сообщает Судебный репортер.

Отмечается, что адвокаты просили суд закрыть уголовное дело, так как орган досудебного следствия квалифицировал действия Ефремова, а также бывших нардепов Сергея Гордиенко и Александра Стояна как такие, которые привели к тяжким последствиям неимущественного характера. Однако принятый в мае 2014 года закон в связи с подготовкой к безвизовому режиму с ЕС декриминализировал преступления в этой части.

Согласно обвинительному акту и ходатайству адвокатов, материальный ущерб не был нанесен, пострадавшие в деле отсутствуют, а гражданский иск не подавался. При этом в постановлении Печерского суда нет возражении прокурора.

В итоге судья закрыл дело со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, которая разрешает закрывать уголовное производство после вступления в силу нормы о декриминализации.

Как ранее сообщал Фокус:

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

В октябре 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт против Ефремова по факту принятия "диктаторских законов" 16 января 2014. Ефремова в этом деле обвиняли в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге.

24 апреля 2019 года Старобельский районный суд Луганской области продлил Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июня 2019 года.

В июне Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову до 17 августа.

22 июля Киевский апелляционный суд освободил бывшего народного депутата Александра Ефремова из-под стражи.

24 июля Александр Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске.