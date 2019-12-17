Рада приняла закон о "Пласте" и скаутских организациях
2019-12-17 14:15:35
Из законопроекта, по настоянию Зеленского, исключили норму о "Пласте" как единственной скаутской организации в Украине
Верховная Рада с президентскими предложениями приняла закон о признании "Пласта" – национальной скаутской организации Украины.
"За" проголосовали 316 нардепов, "против" – 5, воздержались 38.
Из законопроекта, по настоянию Зеленского, исключили норму о "Пласте" как единственной скаутской организации в Украине.
Таким образом, госпомощь может оказываться не только "Пласту", а и другим скаутским движениям. В то же время историческая роль "Пласта" прописана в преамбуле закона.
Среди целей закона – "развитие чувства гордости за Украину путем самовоспитания молодежи" и создание для них "системы стимулов".
Документ за основу и в целом принял еще прошлый созыв Рады, 30 мая.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно, по случаю Дня волонтера, президент Зеленский подписал указ о награждении ряда волонтеров государственными орденами и медалями.
- Среди награжденных оказался и шоумен Сергей Притула – он получил орден "За заслуги" 3-й степени.