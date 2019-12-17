Рада приняла закон о "Пласте" и скаутских организациях

Из законопроекта, по настоянию Зеленского, исключили норму о "Пласте" как единственной скаутской организации в Украине

Верховная Рада с президентскими предложениями приняла закон о признании "Пласта" – национальной скаутской организации Украины.

"За" проголосовали 316 нардепов, "против" – 5, воздержались 38.

Из законопроекта, по настоянию Зеленского, исключили норму о "Пласте" как единственной скаутской организации в Украине.

Таким образом, госпомощь может оказываться не только "Пласту", а и другим скаутским движениям. В то же время историческая роль "Пласта" прописана в преамбуле закона.

Среди целей закона – "развитие чувства гордости за Украину путем самовоспитания молодежи" и создание для них "системы стимулов".

Документ за основу и в целом принял еще прошлый созыв Рады, 30 мая.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно, по случаю Дня волонтера, президент Зеленский подписал указ о награждении ряда волонтеров государственными орденами и медалями.