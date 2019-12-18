Рада окончательно сняла депутатскую неприкосновенность

Из закона о регламенте, УПК и закона о статусе народного депутата убираются упоминания о депутатской неприкосновенности

Верховная Рада поддержала во втором чтении проект №2237 по изменениям в Конституцию о фактическом снятии непроксновенности с народных депутатов.

"За" проект закона проголосовал 291 нардеп, "против" – 20 (практически в полном составе фракция "Голос" и один депутат от "СН").

Закон убирает упоминания о депутатской неприкосновенности из закона о регламенте, УПК и закона о статусе народного депутата.

Также изменяется процедура начала досудебного расследования в отношении депутата: теперь данные в Единый реестр досудебных расследований должен вносить генпрокурор.

Кроме того, глава ГПУ должен будет поддерживать все ходатайства по делу. Рассматривать их будут апелляционный суд в пределах территориальной юрисдикции органа досудебного расследования или Высший антикорсуд.

Большинство ходотайств в отношении нардепа должны рассматриваться в его присутствии. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить ему о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска.

Без разрешения следственного судьи разрешается задержание нардепа только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или такого, что причиной гибели человека.

В законе также говорится, что "народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Как ранее сообщал Фокус:

3 сентября Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

В полном составе не голосовала только фракция "ОПЗЖ". Во фракции "ОПЗЖ" также заявили, что намерены обжаловать законопроект в Конституционном Суде, потому что его приняли якобы с нарушением норм регламента.