"Там есть наемники, французы и немцы". Путин заявляет об отсутствии войск РФ на Донбассе

Президент России говорит, что на Донбассе есть наемники, но их не так уж и много

Президент России Владимир Путин заявил, что на Донбассе нет войск Российской Федерации.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Там нет иностранных войск. Там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей", – сказал Путин.

При этом он заявил, что на Донбассе находятся наемники.

"Там есть французы и немцы, которые воюют и на одной, и на другой стороне. Давайте будем с этим разбираться, но хочу подчеркнуть, что они не составляют основу этих вооруженных формирований", – сообщил Путин.

Он также сказал, что военную технику боевикам предоставили симпатизирующие страны.

"Во многих горячих точках мира происходят различные конфликты с применением танков и артиллерии. Откуда они их берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это ваше внимание", – добавил президент России.

Кроме того, Президент РФ считает, что нет ничего, кроме "Минских соглашений", а если начать их пересматривать – "ситуация может зайти в тупик". Помимо этого, он отказался давать характеристику президенту Украины Владмиру Зеленскому.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 18 ноября Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.

Украинские военные во вторник днем, 19 ноября, сбили российский беспилотный летательный аппарат, который летал над позициями украинских подразделений.