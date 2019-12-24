Зеленский нашел замену Кулебе на должности постпреда в Совете Европы
2019-12-24 18:20:37
Новым постоянным представителем Украины в СЕ стал дважды министр иностранных дел Борис Тарасюк
Президент Владимир Зеленский назначил Бориса Танасюка новым постпредом Украины при Совете Европы.
Об этом говорится в указе №943/2019.
70- летний Борис Тарасюк – украинский дипломат и политик, дважды занимал должность министра иностранных дел (1998-2000 г.г., 2005-2007 г.г.).
Основатель и директор Института евроатлантического сотрудничества.
Был народным депутатом 4-8 созывов Верховной Рады от партий "Реформы и порядок", "Народный рух Украины" и "Батькивщина".
До 4 сентября постпредом Украины при СЕ был Дмитрий Кулеба, который потом стал вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно Зеленский назначил Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки своим указом от 18 декабря.
- Предыдущим послом Украины в США был Валерий Чалый. Он, как и 10 других послов Украины, лишился должности 19 июля. Таким образом, должность посла в Америке была вакантной целых пять месяцев.
Loading...