В Минобороны анонсировали "полное перемирие" на Донбассе с начала года
2019-12-26 21:06:19
Также ведется работа по согласованию новых районов разведения сил
С 1 января 2020 года на Донбассе ожидается "полное перемирие".
Об этом на брифинге заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, передает РБК-Украина.
Вариант с перемирием обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы. "Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать", – говорит министр обороны.
Также стороны ищут взаимопонимания по новым точки разведения сил на Донбассе.
"Мы определили наши точки. Они имеют абсолютно четкий гуманитарный характер – то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в ТКГ", – рассказал Загороднюк.
Как ранее сообщал Фокус:
- В июле на Донбассе ввели т.н. "хлебное перемирие". Согласно данным Минобороны Украины, боевики во время этого "перемирия" по меньшей мере 21 раз обстреляли позиции ВСУ.
- В то же время, по его словам, с начала установленного 21 июля режима прекращения огня погибли 6 бойцов ВСУ, ранения получили еще 9 украинских военнослужащих.
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