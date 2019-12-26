В Минобороны анонсировали "полное перемирие" на Донбассе с начала года

Также ведется работа по согласованию новых районов разведения сил

С 1 января 2020 года на Донбассе ожидается "полное перемирие".

Об этом на брифинге заявил глава Минобороны Андрей Загороднюк, передает РБК-Украина.

Вариант с перемирием обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы. "Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать", – говорит министр обороны.

Также стороны ищут взаимопонимания по новым точки разведения сил на Донбассе.

"Мы определили наши точки. Они имеют абсолютно четкий гуманитарный характер – то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в ТКГ", – рассказал Загороднюк.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле на Донбассе ввели т.н. "хлебное перемирие". Согласно данным Минобороны Украины, боевики во время этого "перемирия" по меньшей мере 21 раз обстреляли позиции ВСУ.