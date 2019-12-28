Пункт пропуска "Майорское" не будет работать 29 декабря
2019-12-28 15:13:03
Пограничники просят с пониманием отнестись к временным неудобствам
На Донбассе пункт пропуска "Майорское" не будет работать 29 декабря.
Об этом рассказали в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
"Согласно распоряжению командующего объединенными силами, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут", - говорится в сообщении.
Пограничники просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими пунктами пропуска для въезда и выезда при пересечения линии разграничения.
Как ранее сообщал Фокус:
- В августе "Майорское" временно прекращал пропуск людей и транспортных средств из-за обстрелов боевиков.
Loading...