Кабмин уволил главу АРМА Янчука из-за срыва отопительного сезона на Львовщине

19 декабря Янчук уже подал иск против правительства из-за своего увольнения. ОАСК открыл дело и назначил подготовительное заседание на 21 января

Кабмин уволил Антона Янчука с должности председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1374-р.

Янчука уволили в соответствии с ч.1 ст.871 Закона Украины "О государственной службе".

19 декабря Янчук уже подал иск против правительства по факту своего отстранения от должности главы АРМА.

Окружной админсуд Киева открыл производство. Подготовительное заседание назначено на 21 января.

Ранее его отстранили от исполнения обязанностей за срыв отопительного сезона во Львовской области.

Дело в том, что именно АРМА передало теплоцентрали в Новояворовске и Новом Роздоле в управление частной фирме "Гарант Энергия М".

Фирма в прошлом году также допустила срыв отопительного сезона в многотысячных городах. В этом году она во второй раз выиграла конкурс, и снова не справилась с запуском отопительных систем.

В ситуацию с теплом вмешались даже премьер Алексей Гончарук и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. В итоге, Новороздольская и Новояворовская ТЭЦ перешли в управление НАК.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября Печерский райсуд по ходатайству ГПУ передал в управление АРМА Украинский Медиа Холдинг (UMH) бежавшего в РФ бизнесмена Сергея Курченко.