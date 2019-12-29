У Зеленского пообещали включить крымских пленных в следующий этап обмена

"Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается – сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги", – сказали в представительстве Зеленского в АРК

В представительстве президента Украины в АР Крым пообещали, что крымские пленные будут включены в следующий этап обмена.

Об этом сообщает пресс-служба представительства.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических узников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается – сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", – сказано в сообщении.

"Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается", – добавили в представительстве.

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