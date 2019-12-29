Зеленский уже находится в аэропорту и общается с родственниками освобожденных

С военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области вылетел самолет с освобожденными из плена украинцами.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В Киеве их встретит и президент Владимир Зеленский, который уже находится в аэропорту и общается с родственниками освобожденных.

Как ранее сообщал Фокус: