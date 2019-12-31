Тейлор также заверил, что США поддерживает Украину

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор в видеообращении подвел итоги своего пребывания в Киеве перед отставкой. Ролик обнародовало посольство США в YouTube.

По мнению Тейлора, его деятельность в Украине была невероятной.

"Была избрана новая Верховная Рада, а значит, появились новые возможности для продвижения реформ. Был сформирован Высший антикоррупционный суд, появились возможности для многих реформ, которые находились в подвешенном состоянии многие годы и ожидали продвижения этой очень активной Радой", – сказал Тейлор.

Также он отметил прогресс в урегулированни конфликта на Донбассе, телефонные разговоры между президентами Украины и РФ, а также обмен пленными.

По его словам, впереди "будут тоже хорошие времена".

Тейлор также заверил, что США поддерживает Украину. Одним из проявлений поддержки являются санкции, которые были введены относительно российского газопровода "Северный поток-2".

Как ранее сообщал Фокус:

Уильям Тейлор покинет свой пост 2 января 2020 года. Причину своего ухода с поста Тейлор не уточняет. Временным поверенным США в Украине после Уильяма Тэйлора станет его заместительница Кристина Квин.