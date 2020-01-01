"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко перед обращением Зеленского

В прошлом году так же поступил телеканал "1+1", показав поздравление Зеленского перед поздравлением Порошенко

Телеканалы "Прямой" и "Пятый" перед Новым годом показали вместо поздравления президента Владимира Зеленского поздравление его предшественника - Петра Порошенко.

Обращение же действующего главы Украины вышло в эфир сразу после полуночи.

В своем поздравлении Порошенко заявил, что "запас крепости тех изменений, которые украинцы сделали на протяжении предыдущих пяти лет пошатнуть оказалось не так просто".

"Миллионы небезразличных идей демонстрируют свою гражданскую позицию. Наша команда чувствует это. Она вдохновляет и окрыляет. Мы вместе защищаем наши ценности: и перспективу членства Украины в ЕС и НАТО, и язык, и веру, и армию", – отметил он.

В прошлом году телеканал "1+1" бизнесмена Игоря Коломойского точно так же выпустил поздравление Зеленского перед поздравлением тогда еще действующего президента Порошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

"Мы все – украинцы": Нынешний президент Владимир Зеленский в своем поздравлении предложил украинцам новую национальную идею.