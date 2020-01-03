Плагиат на новый лад? Филологи увидели сходство обращения Зеленского и статьи Самчука 1941 года

Спичрайтеры президента якобы украли и извратили идею украинского публициста

Пользователи сети заметили сходство новогодней речи президента Владимира Зеленского со статьей члена ОУН (м) Уласа Самчука "Нарід чи чернь?" 1941 года.

Одной из первых о возможном плагиате написала в Facebook преподаватель украинского языка и литературы Юлия Йонец.

"Пока ждешь бой курантов, одним ухом слушаешь. О языке, улицах, богах…О чтении, паспортах и Шевченко. Слушаешь, а он, филологический мозг, работает и не может понять: где это я уже слышал и что не так?", – пишет педагог.

"А потом бамммццц! Была когда-то в программе литературы 11 класса статья Уласа Самчука "Нарід чи чернь?" Небольшая такая, 1941 года. Тоже о богах, улицах и чтении. О "кто я", человеческом достоинстве и национальном сознании", – продолжает Йонец.

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По ее словам, статью Самчука несколько переиначили, ведь в оригинале в ней говорилось, что разница, какими именами названы улицы городов, как раз есть.

"Поэтому не все-равно, кто как говорит, каким богам молится, какие книги читает. Не все-равно, чьими именами названы улицы наших городов, не все-равно, кто для нас важнее – Шевченко или Пушкин. А когда все-равно – значит, нам все-равно, кто мы сами", – писал Самчук.

"Это значит, что мы не народ, не какая-то общая историческая сборная сила, а безликая толпа, серая масса, вечно униженная безо всяких идеалов чернь", – говорится также у Самчука.

При этом прямых повторов из статьи Самчука в речи президента не было, а заложенный в нее смысл был противоположным. Судя по всему, плагиатом противники Зеленского называют идею поиска ответа на вопрос национальной идентичности путем сравнения отличий и различий, что является не слишком оригинальной идеей. Ведь именно такой подход выбрал для своей статьи Самчук в далеком 1941 году. При этом сам публицист пишет: "не все равно, как это часто приходится слышать", ссылаясь на происходящие в то время дискуссии.

Президент говорил, что не так важно, как называется улица, если она освещена и заасфальтирована. "Нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен", – также считает он.

"Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк та Лобановский? Как Ступка или Быков относятся к "нормандскому формату"?.. Если мы одинаково видим будущее, нас это должно объединить", – заявил президент Зеленский.

Писательника Оксана Забужко у себя в Facebook отметила, что в этой ситуации интересен не столько плагиат, сколько переиначивание смысла на противоположный: "Так сказать, не аминь и не Господи, помилуй".

"Классические бесовские игры, трикстерство с серным душком", – добавила она.

Как ранее сообщал Фокус:

Это уже не первый скандал с возможным плагиатом для Зеленского. Летом пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате речи бывшего украинского лидера.

В АП провели расследование из-за идентичных фрагментов выступления и заявили, что слова Порошенко попали в речь Зеленского из-за стереотипов некоторых сотрудников администрации.