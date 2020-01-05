Офис президента подтвердил поездку Зеленского в Оман: планирует рабочие встречи
2020-01-05 15:22:07
Президент поехал в Оман с семьей за свои деньги
Офис президента подтвердил поездку Владимира Зеленского в Оман.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
В сообщении сказано, что у украинского лидера запланированы рабочие встречи.
"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – сказано в сообщении.
Офис президента говорит, что Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину.
Ранее СМИ заметили Владимира Зеленского в Омане вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.
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