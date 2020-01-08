Украинцам советуют не ездить в Ирак
2020-01-08 14:59:20
Недавно Иран запустил ракеты по американским военным базам на территории Ирака
Посольство Украины в Ираке рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака из-за обострения политико-военной ситуации в стране.
Об этом сообщает пресс-служба посольства.
"Украинцам, которые уже находятся в Ираке, Иракском Курдистане рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.
- Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал ракетный удар по американским целям "пощечиной" для США. Также он добавил, что военного возмездия было недостаточно.
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