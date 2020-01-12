Отключили за неуплату. В Генассамблее ООН лишили голоса семь стран-должников

Государства не внесли обязательные взносы в фонд организации

Временно лишились голоса в Генеральной Ассамблее ООН сразу семь стран-членов за неуплату взносов в бюджет организации. Об этом сообщает Анадолу.

Среди злостных неплательщиков оказались такие страны, как Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.

Согласно статье 19 Устава ООН, страна может потерять право голоса Генассамблее ООН, если ее долг перед организацией превышает по размеру сумму за последние два года.

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В 2019 году смогли полностью уплатить взносы ООН 146 стран мира из имеющихся 193 стран. Не погасили свои долги перед организацией 47 стран.

Так, например, долг США перед ООН составляет 492 млн долларов.

Ранее в 2019 году генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял об ухудшении финансового положения международной организации. Непростая ситуация сложилась из-за того, что взносы не были выплачены более 50 государствами-членами. Гутерриш добавил, что ООН пришлось урезать определенные виды своей деятельности.

Как ранее сообщал Фокус: