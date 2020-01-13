Офис генпрокурора довел до суда одно из дел по Майдану
2020-01-13 17:38:10
Обвинительный акт против троих экс-судей, которые арестовали активиста Евромайдана, передан в Соломенский райсуд Киева
Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт против троих экс-судей Апелляционного суда Киева за вынесение неправомерного решения в отношении активиста Евромайдана.
Об этом говорится на сайте ОГПУ.
По версии следствия, в начале 2014 года судьи подтвердили арест для гражданина, которого подозревали в "массовых беспорядках 19-24 января 2014 года в районе Европейской площади и ул. Грушевского".
Тем не менее, каких-либо доказательств того, что гражданин действительно находился и принимал участие в акциях протеста, не было.
Бывшим судьям вменяют ч.2 ст.375 УК (неправосудное решение) и ч.1 ст.376-1 УК (вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда).
Судью Соломенского райсуда, которая первой арестовала активиста, судят отдельно.
Следователей и прокуроров, которые вели дело, тоже обвиняют в неправомерных действиях.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января Госбюро расследований завершило формирование специального следственного подразделения по расследованию дел Майдана.
- "32 кандидатуры следователей и прокуроров ГПУ согласованы к переводу на должности в ГБР", - отчитались в Госбюро расследований.