Рада начала первое заседание после каникул с минуты молчания

Депутаты почтили память погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране

Первое пленарное заседание Верховной Рады после новогодних каникул началось с минуты молчания в память о погибших при крушении боинга МАУ возле Тегерана. С такой инициативой выступил спикер Дмитрий Разумков.

"Это трагедия не только наша, это трагедия мировая, потому что в ней погибли 176 человек, из них – 11 наших соотечественников. Я прошу почтить минутой молчания всех тех, кто погиб в этой страшной трагедии", – заявил он.

Отметим, что в сессионном зале зарегистрировался 351 народный депутат.

Как ранее сообщал Фокус:

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing-737 рейса PS752 упал неподалеку от Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек. Никто не выжил.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру.