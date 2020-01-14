Рада начала первое заседание после каникул с минуты молчания

2020-01-14 10:46:24

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Депутаты почтили память погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране

Первое пленарное заседание Верховной Рады после новогодних каникул началось с минуты молчания в память о погибших при крушении боинга МАУ возле Тегерана. С такой инициативой выступил спикер Дмитрий Разумков.

"Это трагедия не только наша, это трагедия мировая, потому что в ней погибли 176 человек, из них – 11 наших соотечественников. Я прошу почтить минутой молчания всех тех, кто погиб в этой страшной трагедии", – заявил он.

Отметим, что в сессионном зале зарегистрировался 351 народный депутат.

Как ранее сообщал Фокус:

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