Зеленский передумал проводить кадровую "чистку" в Кабмине, – СМИ

Главная проблема якобы состоит в том, что в случае увольнения министров с поиском новых кандидатур могут возникнуть трудности

Президент Владимир Зеленский пока не планирует увольнять министров из правительства Алексея Гончарука.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на свои источники в "Слуге народа".

Так, вчера в Офисе президента якобы состоялось совещание с участием всего руководства ОП, Кабмина и Верховной Рады.

В ходе этого совещания доклад о своих достижениях перед президентом зачитал премьер Гончарук. Он якобы заявил, что с момента формирования правительства удалось выполнить 80% заданий ОП.

О ротации на совещании речь не шла. Главная проблема якобы состоит в том, что менять уволенных министров не на кого.

УП также отмечает, что перед Новым годом в ОП говорили о планах Зеленского уволить нескольких министров, но сейчас этот вопрос уже якобы не стоит у президента на повестке дня.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре появилась информация, якобы глава Минэкономики Тимофей Милованов и министр юстиции Денис Малюська подали в отставку.