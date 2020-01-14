Зеленский передумал проводить кадровую "чистку" в Кабмине, – СМИ
2020-01-14 15:49:44
Главная проблема якобы состоит в том, что в случае увольнения министров с поиском новых кандидатур могут возникнуть трудности
Президент Владимир Зеленский пока не планирует увольнять министров из правительства Алексея Гончарука.
Об этом сообщает УП, ссылаясь на свои источники в "Слуге народа".
Так, вчера в Офисе президента якобы состоялось совещание с участием всего руководства ОП, Кабмина и Верховной Рады.
В ходе этого совещания доклад о своих достижениях перед президентом зачитал премьер Гончарук. Он якобы заявил, что с момента формирования правительства удалось выполнить 80% заданий ОП.
О ротации на совещании речь не шла. Главная проблема якобы состоит в том, что менять уволенных министров не на кого.
УП также отмечает, что перед Новым годом в ОП говорили о планах Зеленского уволить нескольких министров, но сейчас этот вопрос уже якобы не стоит у президента на повестке дня.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре появилась информация, якобы глава Минэкономики Тимофей Милованов и министр юстиции Денис Малюська подали в отставку.
- Позже оба министра опровергли эту информацию, хотя, говоря о зарплатах, Милованов все же отменил, что они у министров должны быть выше.