Арахамия отозвал поданный им вчера проект закона по изменению регламента Рады

Глава "СН" обнаружил, что некоторые положения его законопроекта можно расценить как нарушение конституционных прав

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия отозвал поданный им проект закона №2691, по внесению изменений в регламент Верховной Рады.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Рады, пишет Интерфакс-Украина.

Свое решение Арахамия аргументировал вопросами по конституционности некоторых норм в проекте.

"В частности, ограничения по 45 депутатов, когда речь идет об отмене постановления. Это может быть расценено как нарушение конституционных прав", – пояснил Арахамия.

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Речь идет о предложении установить количество депутатов (45), которые могут вносить в Раду постановление об отмене принятия парламентариями во втором чтении неотложного законопроекта.

Для того, чтобы исправить недочеты в проекте Арахамия пригласил поработать над ним по два представителя от каждой фракции и депутатской группы.

"Чтобы не было обвинений, что "монобольшинство" меняет регламент под себя. Мы хотим отработать это с другими фракциями, чтобы у нас была согласована версия нового закона о регламенте", – говорит глава "СН".

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодян президент Владимир Зеленский встретился с главой фракции "Слуги народа" и его заместителями и обсудил реформу децентрацизации.