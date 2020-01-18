Россия финансирует "ЛНР" через банк в Южной Осетии, – СБУ

Ежегодный объем финансирования Россией "ЛНР" превышает 30 млрд российских рублей

Служба безопасности Украины выявила схему финансирования Россией оккупационной администрации в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что во избежание санкций, РФ в 2014 году создала на своей территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С их помощью, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, Россия организовала механизм финансирования аппарата оккупационной власти.

Кроме того, для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений в ОРЛО, Россия привлекла к схеме банковское учреждение в Южной Осетии, через которое средства из России попадают в "государственный банк ЛНР". После чего деньги распределяются "министерством финансов ЛНР" между оккупационными органами власти и силовым блоком.

По имеющимся данным, ежегодный объем финансирования РФ террористической организации "ЛНР" превышает 30 млрд российских рублей (около 13 млрд гривен) – более двух третей от общих потребностей "бюджета" псевдореспублики.

Начато уголовное производство в рамках ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Служба безопасности задокументировала, что на временно оккупированной территории основную роль в системе финансирования псевдореспублики играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР".

На данный момент псевдочиновникам сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти, смены границ территории или государственной границы Украины. Они объявлены в розыск.

Как ранее сообщал Фокус:

В Запорожской области контрразведка Службы безопасности Украины поймала бывшего сотрудника МВД, который организовал и проводил масштабные финансовые операции для нужд НЗФ террористов "ЛНР".

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали так называемого командира взвода разведки "ЛНР". Он собирал важную информацию об инфраструктурных объектах Харьковской области.