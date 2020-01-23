Глава государства проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел из Давоса в Израиль с рабочим визитом, где примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов", – говорится в сообщении.

Глава государства допускает, что в ходе пребывания в Израиле он может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, который также приглашен для участия в мероприятии.

"У меня… много подтвержденных встреч в Израиле. И о вероятности этой встречи – может быть. Потому что есть вопросы по обмену наших пленных и крымских татар, которые находятся на территории России. Будет возможность – обсудим это", – сказал Зеленский журналистам в Давосе перед вылетом.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-директор института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина в Израиле и он на эту роль согласился.