"Зоопарка больше не будет". Гончарук прокомментировал новые зарплаты министров

Оплату работы министров привязали к средней зарплате по стране, а размер премий ограничили одним окладом

Кабмин привязал зарплаты министров к средней зарплате по стране обратился к Набсоветам госкомпаний с просьбой воздержаться от выплат больших премий. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы договорились, что зарплаты министров, людей, которые получают политические должности в правительстве будет привязана к средней зарплате по стране. Это справедливо, потому что от качества работы правительства она будет расти или падать. Три-пять средних зарплат – это тот объем, который мы считаем возможным платить политическим лицам. При этом мы упорядочили ситуации с премиями. Не будет этого зоопарка по 300- 400% (премий, – ред. Мы договорились что премия будет ограничена одним окладом", – отметил премьер.

По его словам, с зарплатами руководителей госкомпаний ситуация другая.

"Это бизнес. Мы должны понимать, что там работают не чиновники", – пояснил он.

Гончарук рассказал, что Кабмин обратился к Набсоветам госкомпаний с просьбой воздержаться от выплат больших премий по действующим контрактам и сейчас ведет переговоры по этому вопросу.

Относительно будущих контрактов Кабмин ввел ограничения, чтобы не допустить таких ситуаций. Детали он не озвучил.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Отдельно он потребовал решить вопрос с премиями топ-менеджерам "Нафтогаза".

Кабмин принял решение, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет составлять от трех до пяти средних заработных плат. Максимальная премия будет не более чем один оклад.