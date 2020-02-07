Кабмин хочет закрыть убыточные шахты: горняков обещают трудоустроить

По словам премьера, из-за плохого экономического положения шахт, уголь, который они добывают – неконкурентный

Премьер Алексей Гончарук заявил, что убыточные шахты, которые государство не имеет возможности поддерживать, закроют.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34, если я не ошибаюсь. По каждой из них мы оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность, они теоретически могут конкурировать, мы будем поддерживать, насколько это возможно", – заявил премьер-министр.

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По его словам, работников шахт, которые могут закрыть, трудоустроят.

"Те шахты, на которых нет экономического решения вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет, мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не осталась на улице", – обещает Гончарук.

По словам премьера, из-за плохого экономического положения шахт, уголь, который они добывают – неконкурентный, а сами шахты убыточны. В связи с этим постоянно возникают и накапливаются долги по зарплате шахтерам.

Напомним, Кабмин направил 169 млн грн на погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами угольных объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".

Ранее в ноябре президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Министерство финансов Украины за выделение миллиарда гривен на погашение долгов перед шахтерами. Тогда вносились изменения в закон о госбюджете на 2019 год.

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